В рамках операции в Сирии проверили более 320 видов российского вооружения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие проверили более 320 видов вооружения в ходе операции в Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолеты в том числе", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".

Он отметил, что вертолеты после операции были доработаны. "Во всяком случае - по оружию", - сказал Шойгу. "Один из вертолетов, которые мы сегодня смотрели - это результат сирийской операции", - добавил он.

Чтобы обезопасить технику, подчеркнул министр, необходимо оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО и ПЗРК. "Сегодня у нас такое оружие есть. И это благодаря операции в Сирии, благодаря вам - тем, кто этим занимается", - сказал Шойгу, обращаясь к работникам "Роствертола".

Глава Минобороны высоко оценил их труд. "Прекрасное предприятие, выполняющее серьезный, большой объем государственного оборонного заказа, обеспечивающее нас большой, широкой номенклатурой вертолетов. Один из крупнейших центров авиастроения. Если говорить о вертолетах, то, наверное, крупнейший", - подчеркнул он.

"Роствертол", отметил министр, "это история страны, это история нашей авиации, это история вертолетов, которые сыграли огромную роль в освоении крупнейших месторождений нефти, газа, добычи леса, освоении Севера. Которые сыграли огромную роль в реализации тех гигантских проектов, какие были в советское время", - сказал Шойгу, выразив надежду, что такие проекты "будут и сейчас".