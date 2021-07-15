Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над акваторией Берингова моря

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа сопроводили над акваторией Берингова моря стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны РФ).

"15 июля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели", - сообщили в центре.

Отмечается, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35. "Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря", - сообщили в центре.

Там отметили, что после разворота американских стратегических бомбардировщиков от госграницы РФ российские истребители благополучно совершили посадку на аэродромах базирования. Нарушения государственной границы РФ не допущено.

В центре подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.