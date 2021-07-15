Расчеты С-300 и С-400 ЦВО развернули боевые позиции на учениях в семи регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" соединений противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) развернули боевые позиции в новых районах в ходе учений в Самарской, Саратовской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"Военнослужащие соединений и воинских частей ПВО, дислоцированные на территории семи субъектов Российской Федерации, совершили марши в новые позиционные районы несения боевого дежурства, оборудовали основные, запасные и ложные боевые позиции. В ходе учебно-боевой работы расчеты С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" отработали защиту административных объектов и территорий от средств воздушного нападения условного противника. Для обеспечения самоприкрытия систем ПВО были задействованы зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", а боевые расчеты С-300 и С-400 после условного боевого применения заняли запасные боевые позиции", - говорится в сообщении.

В тренировке боевой готовности было задействовано более 300 единиц техники и около 1 тыс. военнослужащих из числа боевых расчетов, офицеров управления командных пунктов армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО.