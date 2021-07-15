Ростех опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя

На фотографии виден перспективный однодвигательный самолет, укрытый черным защитным чехлом. Таким образом становится понятно, что посетителям МАКС-2021 будет представлен первый российский однодвигательный истребитель. Ранее пресс-служба Ростеха сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представит принципиально новый военный самолет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, однако тип самолета не раскрывался.

В настоящее время в России ведутся разработки нескольких перспективных самолетов. Так в конце 2019 года сообщалось, что РСК "МиГ" разместила на портале госзакупок заказ на "аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы", реализация которого намечена на 2020-2025 годы.

Кроме того, Ростех ведет разработку и перехватчика нового поколения, который в перспективе сможет заменить МиГ-31БМ. По состоянию на январь 2021 года этот самолет, получивший обозначение ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), находился на стадии опытно-конструкторских работ.

Однако опубликованная фотография подтверждает догадку, что в первый день МАКС-2021 будет представлен первый российский легкий тактический истребитель, оснащенный одним двигателем. О его разработке ТАСС в мае сообщил источник в авиастроительной отрасли, данную работу ведет компания "Сухой". Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

В настоящее время Россия не использует однодвигательные истребители. Но они получили широкое распространение в мире. Самые известные и наиболее востребованные из них на мировом оружейном рынке - американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.