На военную службу в ходе весеннего призыва призвали более 134 тыс. человек

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 134 тыс. человек призвано и направлено для прохождения военной службы в Вооруженные Силы РФ, другие воинские формирования в ходе весенней призывной кампании 2021 года. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с указом президента РФ от 29 марта 2021 года весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено более 134 тыс. человек", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в научные и научно-производственные роты было направлено более 350 молодых людей (всего в научных ротах служат более 650 человек). В спортивные роты, куда направляются члены сборной РФ по олимпийским видам спорта, - более 150 человек (в спортротах служат около 400 человек).

В министерстве отметили, что для обеспечения перевозок задействовали более 25 воинских эшелонов, свыше 45 рейсов самолетов военной авиации, более 65 чартерных рейсов гражданской авиации, около 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей.

В ведомстве напомнили, что это уже третий призыв граждан на военную службу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Организованный на призывных и сборных пунктах барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить к призыву на военную службу более 3,5 тыс. граждан, зараженных коронавирусной инфекцией.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку весенний призыв 2021 года завершен с должным качеством и в срок", - заключили в Минобороны РФ.