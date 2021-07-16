Вооружение плавающего танка "Спрут-СДМ1" испытают на Черном море

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комплекс вооружения легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" протестируют на Черном море в ходе второго этапа государственных испытаний. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В рамках второго этапа машине предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов", - рассказали в пресс-службе.

В ходе первого этапа испытаний на Черном море танк показал высокие водоходные качества и продемонстрировал возможность транспортировки большими десантными кораблями. Как уточнили в Ростехе, осенью этого года продолжатся климатические испытания: машина уже доказала свою работоспособность в условиях высоких температур, теперь ей предстоит выдержать испытания холодом.

"Цикл госиспытаний планируется завершить в начале 2022 года. По их результатам конструкторской документации на легкий плавающий танк будет присвоена литера "О1", позволяющая приступить к серийному выпуску машин, а сам "Спрут-СДМ1" будет рекомендован для принятия на вооружение российской армии", - отметили в госкорпорации.

Созданный холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех "Спрут-СДМ1" оснащен 125-миллиметровой пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. "В первую очередь "Спрут" создается для Воздушно-десантных войск России, но, я уверен, он заинтересует и иностранных заказчиков. В первую очередь мы ориентируемся на рынки Индии, Азии, Ближнего Востока", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева.

В комплекс вооружения танка входят бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км. Машина с экипажем в три человека может развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.