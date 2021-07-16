"Алмаз-Антей" представит на МАКС-2021 новые средства борьбы с беспилотниками

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Перспективный охотник за беспилотниками "Волк-18", комплекс противодействия БПЛА ROSC-1, мобильный метеолокатор ДМРЛ-3 и другие новые технические средства обеспечения безопасности воздушного движения будут представлены концерном ВКО "Алмаз-Антей" на авиакосмическом салоне МАКС-2021, который пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга.

"Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами "Волк-18", радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1, мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор ДМРЛ-3, радиолокационная станция обзора летного поля Х-диапазона "Алькор", широкозонная и аэродромная многопозиционная система наблюдения, оборудование автоматического зависимого наблюдения", - уточнили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что все системы и средства организации воздушного движения позволяют обеспечить главное - безопасное авиационно-транспортное сообщение в небе и на земле, избежать опасных ситуаций с воздушными судами, не раз возникавших за последнее время как в России, так и за ее пределами.