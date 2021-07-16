На МАКС представят первый российский беспилотник с гибридной силовой установкой

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Компания ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") представит на авиасалоне МАКС-2021 первый отечественный беспилотник с гибридной силовой установкой. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе "Калашникова".

"Беспилотный летательный комплекс ZALA 421-16Е5G - одна из новинок, которая будет впервые продемонстрирована широкой общественности на стенде ZALA Aero на международном авиасалоне МАКС-2021. Летательный аппарат предназначен для проведения авиамониторинга на протяженных маршрутах, что делает его незаменимым для использования в нефтегазовой сфере. Первые образцы уже эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса", - проинформировали в компании.

Новый беспилотник может находиться в воздухе более 12 часов, преодолевать расстояния свыше 1 200 км и вести авиационный мониторинг на удалении более 100 км. "Низкая акустическая заметность ZALA 421-16E5G достигается за счет возможности работы в бесшумном режиме на буферной аккумуляторной батарее. Такой режим может длиться до 1 часа, а время перезарядки батареи в воздухе составляет всего два часа", - сообщили в "Калашникове".

Новый беспилотник оборудован совмещенной целевой нагрузкой с двумя тепловизорами, видеокамерой с 60-кратным увеличением. "Видеопоток транслируется в HD формате (1280*720), поэтому оператор наземной станции может рассмотреть потоковое изображение в мельчайших деталях", - подытожили в пресс-службе.