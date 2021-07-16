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МАКС-2021

"Русские витязи" и "Стрижи" покажут фигуры высшего пилотажа на МАКС-2021

Авиасалон пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля
Взлеты пилотажных групп в Кубинке
© Минобороны РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" выступят на авиасалоне МАКС-2021, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" провели заключительные тренировочные полеты, в ходе которых отработали свои обновленные программы в составе шести экипажей, а также отработали комплекс фигур высшего пилотажа в совместном построении "Кубинский бриллиант", - сказали в военном ведомстве.

Воздушные асы продемонстрируют посетителям авиасалона такие фигуры высшего пилотажа, как "пирамида", "конверт", "стрела", "копье", "звезда", групповые и синхронные "бочки", групповые "петли Нестерова", "зеркало" и многие другие.

Также в подмосковную Кубинку перебазировались авиационные группы "Соколы России" и "Беркуты". На МАКС-2021 "Беркуты" будут выполнять фигуры высшего пилотажа на четырех ударных вертолетах Ми-28Н. "Соколы России" продемонстрируют элементы ближнего маневренного воздушного боя, покажут наступательные и оборонительные действия экипажей истребительной авиации на самолетах Су-35С.

Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

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