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В дирекции МАКС-2021 заявили, что для посещения авиасалона нужен ПЦР-тест или QR-код

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Организаторы МАКС-2021 в подмосковном Жуковском пока не отменяют требование ПЦР-теста или QR-кода после прививки от COVID-19 для посещения авиасалона. Об этом сообщили в субботу ТАСС в дирекции мероприятия.

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"По состоянию на текущий момент такие требования сохраняются", - сказал собеседник агентства.

Ранее в дирекции авиасалона сообщали, что посетителям МАКС-2021 необходимо будет предоставить QR-код, который подтверждает вакцинацию от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест, проведенный менее чем за 48 часов до посещения мероприятия.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском.

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РоссияПандемия COVID-19МАКС-2021
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