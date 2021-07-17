Источник: новый однодвигательный истребитель сможет уничтожать наземные и морские цели

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" опубликовала на своих официальных страницах в социальных сетях новое изображение, связанное с премьерой первого российского однодвигательного истребителя.

На изображении видно, как в прицеле самолета отражается объект, похожий на британский эсминец Defender. Таким образом становится понятно, что перспективный самолет сможет уничтожать наземные и морские цели, пояснил ТАСС источник в военно-промышленном комплексе.

"На новом изображении присутствует деталь, которая очертаниями напоминает оптико-электронную прицельную систему, встроенную в самолет. Такое оборудование используется для ударов по наземным и, в случае необходимости, по морским целям", - сказал он.