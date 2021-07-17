Источник: новый однодвигательный истребитель сможет уничтожать наземные и морские цели

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" опубликовала на своих официальных страницах в социальных сетях новое изображение, связанное с премьерой первого российского однодвигательного истребителя.
На изображении видно, как в прицеле самолета отражается объект, похожий на британский эсминец Defender. Таким образом становится понятно, что перспективный самолет сможет уничтожать наземные и морские цели, пояснил ТАСС источник в военно-промышленном комплексе.
"На новом изображении присутствует деталь, которая очертаниями напоминает оптико-электронную прицельную систему, встроенную в самолет. Такое оборудование используется для ударов по наземным и, в случае необходимости, по морским целям", - сказал он.
Премьера новейшего российского легкого тактического самолета (ЛТС), оснащенного одним двигателем, состоится в первый день авиасалона МАКС-2021, 20 июля. О его разработке ТАСС в мае сообщил источник в авиастроительной отрасли, эту работу ведет компания "Сухой". Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.
Инцидент с британским эсминцем Defender произошел 23 июня в районе мыса Фиолент в Крыму. Тогда Минобороны России сообщило о вторжении иностранного боевого корабля в территориальные воды РФ. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения Defender, после чего корабль покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны России действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.