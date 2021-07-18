Ростех опубликовал фото носовой части нового истребителя

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" опубликовала первый фотоснимок носовой части новейшего боевого самолета, презентация которого пройдет на международном авиасалоне МАКС-2021. Фотография размещена в социальных сетях Ростеха.

На снимке изображена носовая часть первого российского однодвигательного истребителя, выполненная с применением технологий малозаметности. Ее отличительной особенностью является сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота (внешне схож с кабиной истребителя пятого поколения Су-57), а также размещенный снизу воздухозаборник. Верхняя часть истребителя окрашена в серую камуфляжную схему пиксельного типа. Также на изображении заметны внутренние отсеки для авиационного вооружения. На самолет нанесен бортовой номер 75 "синий".

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"Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?" - говорится в подписи к фотографии.

17 июля Ростех опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях новое изображение, связанное с премьерой нового самолета.

Премьера новейшего российского легкого тактического самолета, оснащенного одним двигателем, состоится в первый день авиасалона МАКС-2021 20 июля. О его разработке ТАСС в мае сообщил источник в авиастроительной отрасли, эту работу ведет компания "Сухой". Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью. Позднее пресс-служба Ростеха сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация представит принципиально новый военный самолет на МАКС-2021, однако тип самолета не раскрывался.