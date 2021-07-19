"Алмаз-Антей" обсудит с делегацией Казахстана модернизацию республиканской системы ОрВД

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Проекты по модернизации системы организации воздушного движения (ОрВД) Казахстана будут обсуждены в рамках авиасалона МАКС-2021. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.

"В рамках МАКСа планируется встреча с делегацией Казахстана. Концерн устроит презентацию проектов по модернизации системы ОрВД республики", - сказал Савицкий.

По его мнению, в условиях дальнейшей эскалации конкуренции в сфере систем управления воздушным движением (УВД), Россия должна ориентироваться, прежде всего, на ближайшее зарубежье. "Надо признать, что страны СНГ уже успели далеко уйти от российского оборудования УВД, - отметил Савицкий. - Мы, конечно, продолжаем поставлять некоторым бывшим советским республикам отдельные технические устройства и системы, но это мизер по сравнению с тем объемом продукции, который поступает к ним из США, Испании, Франции и даже Китая. Эти страны сегодня довольно дерзко демпингуют для того, чтобы окончательно завоевать рынок".

Савицкий подчеркнул, что российские системы и средства ОрВД ничем не хуже зарубежных, а во многом даже лучше. Особенно с точки зрения цены, климатики и тех условий, в которых им приходится функционировать.