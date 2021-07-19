Беспилотник-перехватчик "Волк-18" задействуют для защиты гражданских аэропортов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Охотник за дронами "Волк-18", разработанный концерном ВКО "Алмаз-Антей", будет использован для защиты гражданских аэропортов от беспилотников-нарушителей. Об этом интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий.

"Волк-18" - это такой беспилотник-перехватчик, - отметил он. - Он может использовать специальные сети, которые набрасываются на другие беспилотники". Мы планируем эту систему применять именно для гражданских аэропортов. Скоро "Волк-18" будет испытываться в Самаре", - сказал Савицкий в преддверии авиасалона МАКС-2021.

Он отметил, что предназначение "Волка" - наименее летальными и опасными средствами обеспечить ликвидацию других аппаратов. При этом он практически невидим для других беспилотников.

Замглавы концерна пояснил, что использование "Волка" для защиты аэропортов от беспилотников-нарушителей особенно актуально, так как в настоящий момент эта сфера ограничивается юридическими методами.

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