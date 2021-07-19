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Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон"

В Минобороны сообщили, что ракета подтвердила тактико-технические характеристики
© Минобороны России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели, скорость полета составила 7 Махов, дальность - свыше 350 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"По данным объективного контроля, ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около 7 Махов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.

Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России, отметили в ведомстве.

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