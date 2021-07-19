Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения недалеко от границы с Афганистаном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Совместные учения военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана состоятся с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"В начале августа примем участие в совместном учении с участием воинских контингентов вооруженных сил республик Таджикистан и Узбекистан на полигоне Харб-Майдон. В ходе учения отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства", - сказал Лапин.

Число военнослужащих, которые будут задействованы в учениях, пока не раскрывается.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учениях будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.