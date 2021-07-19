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МАКС-2021

Путин примет участие в церемонии открытия 15-го авиакосмического салона МАКС

Президент РФ осмотрит образцы отечественной авиатехники, проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, сообщили в Кремле

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 20 июля откроет 15-й авиационно-космический салон МАКС, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском. Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, глава государства проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

В работе МАКС-2021 планирует принять участие в очном и дистанционном форматах 291 зарубежная компания из 56 стран, причем 89 экспонентов будут представлены непосредственно на площадке салона.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМАКС-2021
МАКС-2021
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