Путин примет участие в церемонии открытия 15-го авиакосмического салона МАКС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 20 июля откроет 15-й авиационно-космический салон МАКС, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском. Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, глава государства проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

В работе МАКС-2021 планирует принять участие в очном и дистанционном форматах 291 зарубежная компания из 56 стран, причем 89 экспонентов будут представлены непосредственно на площадке салона.