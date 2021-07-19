На МАКС-2021 представят комплексы связи и навигации для истребителя Су-57

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" покажет на авиасалоне МАКС-2021 комплексы связи, а также навигации и опознавания для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Росэлектроники".

В частности, НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") продемонстрирует на МАКС-2021 комплекс средств связи С-111 из состава многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. "Оборудование обеспечивает телефонную радиосвязь и обмен данными самолета с другими летательными аппаратами различного назначения, а также с наземными, воздушными и надводными пунктами управления. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и используются передовые сетевые решения", - рассказали в холдинге.

Кроме того, будет представлена новейшая разработка НПП "Полет" - объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). "В настоящее время терминалы системы ОСНОД установлены на самолетах Су-57, Су-30СМ, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35С и на экспортном варианте Су-35, на Ил-76 различных модификаций, Ил-112В, а также на модернизированных самолетах дальней авиации - Ту-95, Ту-160. Кроме того, системой ОСНОД оснащаются наземные пункты управления и узлы связи", - отметил в "Росэлектронике".

Также посетители авиасалона смогут ознакомиться с комплексом средств связи и обмена данными С-108 из состава многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35. Комплекс обеспечивает помехоустойчивый закрытый обмен данными и голосовой информацией по линиям "воздух - воздух" и "воздух - земля".

Кроме того, будет продемонстрирован бортовой комплекс связи по технологии интегрированной модульной авионики. Благодаря открытой архитектуре, модульному принципу построения и использованию стандартизированных протоколов обмена данными функционал комплекса может дополняться и модернизироваться без значительных затрат. Кроме того, аппаратуру можно устанавливать на различные носители.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.