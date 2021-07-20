Танкистов российской базы в Таджикистане перебросили на полигон у границы с Афганистаном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Танкисты российской 201-й военной базы в Таджикистане совершили 200-километровый марш на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном, сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника". По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе округа ТАСС уточнили, что на данный момент переброшено около 50 единиц военной техники. Сколько всего военных примут участие в предстоящих учениях на полигоне Харб-Майдон, не сообщается.

Ранее сообщалось, что военные из России, Узбекистана и Таджикистана проведут совместные учения с 5 по 10 августа. Основу российского контингента составят подразделения 201-й базы, в том числе горные мотострелки, танкисты, артиллеристы и части специального назначения.