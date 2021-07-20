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МАКС-2021
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В "Рособоронэкспорте" сообщили, что пять стран заявили о своем интересе к Су-57

В ближайшие годы на этот самолет будет существенный спрос, отметил глава компании Александр Михеев

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" проводит консультации с пятью государствами, заинтересованными в приобретении многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил во вторник глава компании Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021.

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"Один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам. Имеет, безусловно, различные преимущества. Здесь, на выставке, будет презентация нашим партнерам - самые последние современные авиационные средства поражения как на внешних подвесках, так и на внутренних подвесках. Поэтому ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Проводим консультации", - сказал Михеев журналистам

Он сообщил, что к самолету проявлен большой интерес с учетом того, что истребитель получил госзаказ по программе вооружения ВС РФ. При этом глава "Рособоронэкспорта" отметил наличие жесткой конкуренции со стороны американских, европейских и китайских компаний.

По словам Михеева, на салон приехали делегации из примерно 20 зарубежных государств.

Теги
РоссияМАКС-2021
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