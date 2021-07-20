Пуск "Циркона" на максимальную дальность выполнят в ближайшее время

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" на максимальную дальность будет выполнен в ближайшее время с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота. Об этом ТАСС сообщил во вторник в ходе МАКС-2021 источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках проходящих в настоящее время летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) гиперзвукового "Циркона" в ближайшее время будет выполнен пуск изделия по морской цели на максимальную дальность", - уточнил он.

По словам источника, недавний пуск "Циркона" с борта фрегата по наземной цели также выполнялся в ходе ЛКИ. Собеседник агентства отметил, что ракета продемонстрировала исключительную точность, "попав прямо в колышек" (так называют центр круга, обозначающего цель).

В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать эту информацию.

19 июля в Минобороны РФ сообщили, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" по наземной цели, скорость полета составила 7 Махов, дальность - свыше 350 км. По данным ведомства, головной фрегат проекта 22350 выполнил пуск ракеты из акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря. В Минобороны напоминали, что комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.