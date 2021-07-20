Ростех на МАКС-2021 впервые представил гибридный двигатель для вертолетов и беспилотников

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная (ОДК) госкорпорации "Ростех" впервые представила гибридную силовую установку для легких вертолетов и беспилотников на авиасалоне МАКС-2021.

"Движители летательного аппарата (винты) приводятся во вращение от электродвигателей, питание которых может осуществляться как раздельно от генератора или аккумуляторной батареи, так и за счет их суммарной энергии. Гибридизация позволяет эффективно управлять потоками энергии и выбирать наиболее оптимальные режимы работы ее источников по сравнению с традиционными силовыми установками", - сказали во вторник ТАСС в пресс-службе ОДК.

Представленная на авиасалоне первая гибридная силовая установка ОДК состоит из газотурбинного двигателя, электродвигателей, системы управления и аккумуляторной батареи. Мощность установки на взлетном режиме составляет 900 кВт.

Как пояснили в корпорации, гибридная силовая установка может в перспективе использоваться на легких многоцелевых вертолетах, беспилотниках и летательных аппаратах циклолетного типа.

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.