Испытания ракеты "БраМос" нового поколения планируют завершить до 2025 года

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Испытания крылатой ракеты "БраМос" нового поколения (BrahMos-NG) планируется завершить за три-четыре года. Об этом во вторник в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил ТАСС представитель российско-индийского совместного предприятия (СП) "БраМос" Правин Патхак.

"Нам нужно еще три-четыре года, чтобы выйти на летный образец BrahMos-NG и начинать окончательно осваивать ракету на разных платформах", - сказал он.

По его оценке, у новой ракеты будет намного больше платформ, чем у уже существующей, с которых она будет применяться, а значит, и намного больше потенциальных покупателей.

"Мы будем, конечно, ждать решения руководства наших государств, на каких платформах и какой государственной принадлежности можно устанавливать нашу ракету. Контракты должны быть выгодны и Индии, и России, и тем странам, которым мы будем предлагать BrahMos-NG. Подходить к этому вопросу будем очень осторожно", - заключил представитель СП.

"БраМос" - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, разработана российским НПО машиностроения и индийской DRDO. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных сил.

В этом году Международный авиационно-космический салон отмечает 15-летие. Он проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.