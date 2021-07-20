Путин на МАКСе осмотрит новый отечественный истребитель

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который во вторник откроет Международный авиакосмический салон (МАКС), ознакомится с новым отечественным однодвигательным истребителем, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Имеется в виду одномоторный [самолет], если я правильно понимаю, да, президент его посмотрит", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, Объединенная авиастроительная корпорация на МАКСе проведет презентацию нового российского однодвигательного истребителя, характеристики и особенности которого до сих пор не были обнародованы.