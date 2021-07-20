Авиация на МАКСимуме. Как прошел первый день международного авиасалона в Жуковском

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 начал работу. В этом году он продлится с 20 по 25 июля и для широкой публики будет открыт уже с завтрашнего дня. А сегодня в Жуковском была сугубо деловая программа с участием президента страны Владимира Путина, профильных министров, иностранных делегаций и журналистов. Корреспондент ТАСС одним из первых посетил крупнейшую авиационную выставку в новом "антиковидном" формате

Коды и тесты МАКС в Жуковском ежегодно собирает на своих площадках десятки тысяч человек. Чтобы ничто не смогло испортить им праздник, организаторы выставки приняли в этом году, кажется, все возможные меры. На входе посетителей встречает сразу два кордона безопасности. На одном проверяют личные вещи, на втором — QR-код, подтверждающий результаты вакцинации от COVID-19. Также пройти на выставку можно и предъявив ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прохода на территорию Жуковского. Огромная площадь выставочного комплекса МАКС позволяет одновременно разместить на площадках более 200 тыс. человек. Тем не менее руководством авиасалона совместно с Минпромторгом принято решение не допускать массового скопления людей. В этот раз летная программа, самый популярный элемент программы МАКС, будет идти не только в выходные, но и в будни. Полеты в среду и четверг, как обещают организаторы, будут столь же зрелищными и интенсивными, как в субботу и воскресенье.

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Всего в программе показательных полетов МАКС-2021 примут участие около 80 самолетов и вертолетов. До 13:00 мск запланированы полеты легких воздушных судов и беспилотников, с 13:00 до 14:00 мск в программу добавят вертолеты, а тяжелая реактивная техника будет летать после 15:00 мск. По данным дирекции мероприятия, впервые гостями МАКС станут асы из Индии, представляющие пилотажную группу ВВС Индии Sarang. "Участие в демонстрационной программе подтвердили авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", а также пилотажная группа "Первый полет", — отметили в дирекции. Главные премьеры Как и ожидалось, основное внимание в первый день МАКС было приковано к перспективным образцам авиатехники. Это в первую очередь новый, ориентированный на экспорт, однодвигательный истребитель пятого поколения. Одним из первых его увидел президент России Владимир Путин, который сегодня официально дал старт работе авиасалона и лично познакомился со всеми его ключевыми новинками. О разработке легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) ТАСС в мае сообщил источник в авиастроительной отрасли, эту работу ведет компания "Сухой". Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

Описание Модель нового легкого тактического однодвигательного самолета в павильоне компании "Сухой" © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Руководитель объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь также подчеркнул, что ЛТС — это многофункциональная платформа нового поколения, которую отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности. Президенту страны показали сегодня и модернизированный вариант вертолета "Ансат" — "Ансат-М", вертолеты Ка-62, Ка-32А11М, Ми-171АЗ, бизнес-модификацию самолета "Сухой Суперджет 100", самолет Ту-204-100В, легкомоторный грузопассажирский самолет "Байкал", а также макет летающей лаборатории на базе Як-40 — Як-40ЛЛ. Еще одно открытие на МАКС — беспилотник вертолетного типа БАС-200 разработки холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"). БАС-200 станет первым БПЛА в истории летных показов авиасалона МАКС, сообщила сегодня пресс-служба холдинга.

Описание Беспилотный вертолет БАС-200 © Сергей Фадеичев/ТАСС

По информации пресс-службы, максимальная взлетная масса аппарата составляет 200 кг, он может развивать скорость до 160 км/ч, нести нагрузку массой до 50 кг, а также выполнять полеты продолжительностью до 4 ч на высотах до 3 900 м, при этом беспилотник универсален и может выполнять множество задач. "БАС-200 может применяться для выполнения широкого спектра авиационных работ: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ", — отметили в компании. Космические новинки Постоянный участник МАКС — Роскосмос разместился в павильоне F2 на площади более 1 тыс. кв. м. Здесь свою продукцию представили 23 ключевых предприятия отрасли.

На стенде РКК "Энергия" впервые можно увидеть макет многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Специальноый тренажер с применением систем виртуальной реальности "Одиссей" имитирует выход в открытый космос и внекорабельную деятельность. Еще один — тренажер транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" позволяет отработать предстартовую подготовку экипажей Международной космической станции, а также занятия по всем этапам программы полета (выведение корабля на орбиту, ручное сближение с МКС, перестыковка с одного стыковочного узла на другой, а также ручной и баллистический спуск в атмосфере).

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Центр Хруничева на Международном авиационно-космическом салоне представляет кислородно-водородный разгонный блок КВТК, который существенно расширит возможности ракет космического назначения "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В" по одиночному и групповому выведению космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты. На экспозиции НПО Энергомаш — линейка жидкостных ракетных двигателей для 1, 2 и 3 ступеней ракет-носителей, а также двигателей малой тяги для космических аппаратов. НПО Лавочкина демонстрирует серию макетов уникальных космических обсерваторий "Спектр-Р", "Спектр-РГ" и "Спектр-УФ", макеты космических аппаратов российской лунной программы "Луна-25" и "Луна-27", а также макет посадочной платформы российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2022". Деловая программа авиасалона МАКС проводится при поддержке администрации президента России и правительства РФ. Деловая программа МАКС — уникальная бизнес-площадка для диалога руководителей ведущих предприятий авиационно-космической отрасли и первых лиц государства. 20 июля комапния Airbus в рамках деловой программы провела круглый стол "Полеты без границ: возвращая доверие к авиапутешествиям". Специалисты обсуждали темы устойчивого открытия границ и управления COVID-рисками во время авиапутешествия.

Делегация из Китая презентовала Сычуаньский авиационно-космический салон (Китай). Также было подписано соглашение об установлении стратегического сотрудничества между нашим и китайским авиасалонами. И конечно, полеты Программу авиашоу первого дня открыл пролет группы военных вертолетов. Одиночный пилотаж продемонстрировали вертолеты Ка-62, Ка-52 и Ми-28НМ.

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