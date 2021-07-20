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МАКС-2021

ОАК может начать серийные поставки нового однодвигательного истребителя в 2026-2027 годах

Презентация новейшего российского легкого тактического самолета, оснащенного одним двигателем, состоялась в первый день МАКС-2021
Модель нового легкого тактического однодвигательного истребителя (ЛТС) в павильоне компании "Сухой" Checkmate Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Модель нового легкого тактического однодвигательного истребителя (ЛТС) в павильоне компании "Сухой" Checkmate
© Алексей Никольский/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассчитывает, что серийные поставки нового однодвигательного истребителя начнутся в 2026-2027 годах.

"Самолеты создаются в рекордные сроки. Наша задача - в 2026-2027 годах начать уже серийные поставки", - сказал он во вторник телеканалу "Звезда" в рамках Международного авиационно-космического салона.

Презентация новейшего российского легкого тактического самолета, оснащенного одним двигателем, состоялась в первый день МАКС-2021. О его разработке ТАСС в мае сообщил источник в авиастроительной отрасли, эту работу ведет компания "Сухой". Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

В этом году Международный авиационно-космический салон отмечает 15-летие. Он проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.

Теги
РоссияСлюсарь, Юрий БорисовичМАКС-2021
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