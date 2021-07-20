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МАКС-2021

Однодвигательный истребитель способен атаковать до шести целей одновременно

Главный конструктор самолета Михаил Стрелец сообщил, что Checkmate может отслеживать до 30 воздушных целей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Легкий тактический истребитель Checkmate будет способен одновременно атаковать до шести целей.

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Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС главный конструктор самолета Михаил Стрелец.

"Бортовое оборудование самолета со встроенным радаром с АФАР (активная фазированная антенная решетка) способно атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Если говорить о наземных и морских, то легкий тактический самолет может сопровождать две цели одновременно", - сказал он.

Согласно имеющейся информации, первый полет самолета запланирован на 2023 год, серийное производство планируется начать в 2026 году. За 15 лет планируется произвести 300 самолетов.

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