Checkmate сможет управлять роем беспилотников в сетецентрической системе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новый легкий однодвигательный истребитель Checkmate может действовать в сетецентрической боевой системе и работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов.

"Шах и мат". Конструктор Стрелец: новый истребитель превзойдет все мировые аналоги

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Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель управляющего директора - директора ОКБ "Сухого", главный конструктор ЛТС Михаил Стрелец.

"Как пилотируемые версии ЛТС Checkmate, так и его беспилотные модификации способны действовать в сетецентрической боевой системе, то есть работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов", - сказал Стрелец.

"Мы планируем проводить такие испытания", - подчеркнул он.