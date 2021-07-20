Один двигатель и способность поразить шесть целей. Ростех представил истребитель Checkmate

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представила новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate в ходе авиасалона МАКС-2021, проходящего в Жуковском.
Двухкилевой фюзеляж легкого тактического самолета (ЛТС) выполнен с применением технологий малозаметности. Беспереплетный каплевидный фонарь одноместной кабины пилота сдвигается вверх. На истребитель нанесен бортовой номер 75 "синий", на киле расположен регистрационный номер RF-00075.
Новейший истребитель оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения. Рядом с машиной были размещены три образца ракетного вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Самолет окрашен в серую камуфляжную схему. Перед кабиной пилота расположена оптико-локационная станция. Самолет оснащается системой интеллектуального технического обслуживания "Матрешка".
ТАСС собрал главные факты о новом самолете.
Характеристики Checkmate
Новый самолет создан Ростехом в инициативном порядке на базе Су-57. В ходе презентации был озвучен ряд характеристик новейшей машины. Самолет может оснащаться пятью ракетами класса "воздух - воздух". Его скорость составит 1,8 Маха а боевой радиус - 3 тыс. км. Он может оснащаться полным спектром вооружений номенклатуры авиационных средств поражения, которыми оснащается истребитель пятого поколения Су-57.
Масса полезной нагрузки превысит более семи тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.
Машина будет оснащаться высокоэффективной силовой установкой. "Двигатель будет в классе 14,5-16 т. Этот двигатель сделан на основе задела Объединенной двигателестроительной корпорации, будет еще более совершенный на этом самолете", - сообщил в ходе презентации машины заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов.
Летные испытания
Как отметил в ходе презентации генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Слюсарь, Checkmate поднимется в воздух в 2023 году.
Как в свою очередь сообщил Булатов, первый полет выполнит машина, представленная на МАКС-2021. "Перед вами стоит образец - это не просто макет, это не просто демонстратор. Это самолет, который в воздух и поднимется. Необходимы, конечно, работы по подготовке его к полету. Меньше чем через год у нас закончатся статические испытания самолета, которые позволят нам выйти на организацию первого полета", - добавил Булатов.
По сравнению с аналогами Checkmate отличается более высокими характеристиками. "Если сравнивать с американским истребителем F-35, его ближайшим аналогом, это другой самолет. Больше скорость, больше дальность, большая грузоподъемность. Новые качества. Гораздо лучшая малозаметность реализована здесь. Я бы не сказал, что корректное сравнение с каким-то самолетом. У него уникальная аэродинамическая схема", - сообщил Булатов.
Дальнейшее развитие проекта
На основе модульной платформы Checkmate будет создано несколько новых самолетов. "Предполагается развитие нескольких вариантов, включая беспилотную и морскую версии. Корабельная, беспилотная, двухместная. Адаптация под эти версии будет с минимальными изменениями", - сообщил Слюсарь. По его словам, серийный самолет будет предложен заказчикам в 2026 году.
Глава ОАК выразил надежду, что новый легкий истребитель и его беспилотная версия заинтересуют ВКС РФ. Он подчеркнул, что самолет - инициативная разработка, и в настоящее время идут переговоры с военным ведомством как с потенциальным заказчиком.