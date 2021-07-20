Один двигатель и способность поразить шесть целей. Ростех представил истребитель Checkmate

Новый самолет создан Ростехом в инициативном порядке на базе Су-57. В ходе презентации был озвучен ряд характеристик новейшей машины. Самолет может оснащаться пятью ракетами класса "воздух - воздух". Его скорость составит 1,8 Маха а боевой радиус - 3 тыс. км. Он может оснащаться полным спектром вооружений номенклатуры авиационных средств поражения, которыми оснащается истребитель пятого поколения Су-57.

Новейший истребитель оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения. Рядом с машиной были размещены три образца ракетного вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Самолет окрашен в серую камуфляжную схему. Перед кабиной пилота расположена оптико-локационная станция. Самолет оснащается системой интеллектуального технического обслуживания "Матрешка".

Масса полезной нагрузки превысит более семи тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Машина будет оснащаться высокоэффективной силовой установкой. "Двигатель будет в классе 14,5-16 т. Этот двигатель сделан на основе задела Объединенной двигателестроительной корпорации, будет еще более совершенный на этом самолете", - сообщил в ходе презентации машины заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов.

Летные испытания

Как отметил в ходе презентации генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Слюсарь, Checkmate поднимется в воздух в 2023 году.

Как в свою очередь сообщил Булатов, первый полет выполнит машина, представленная на МАКС-2021. "Перед вами стоит образец - это не просто макет, это не просто демонстратор. Это самолет, который в воздух и поднимется. Необходимы, конечно, работы по подготовке его к полету. Меньше чем через год у нас закончатся статические испытания самолета, которые позволят нам выйти на организацию первого полета", - добавил Булатов.

По сравнению с аналогами Checkmate отличается более высокими характеристиками. "Если сравнивать с американским истребителем F-35, его ближайшим аналогом, это другой самолет. Больше скорость, больше дальность, большая грузоподъемность. Новые качества. Гораздо лучшая малозаметность реализована здесь. Я бы не сказал, что корректное сравнение с каким-то самолетом. У него уникальная аэродинамическая схема", - сообщил Булатов.

Дальнейшее развитие проекта

На основе модульной платформы Checkmate будет создано несколько новых самолетов. "Предполагается развитие нескольких вариантов, включая беспилотную и морскую версии. Корабельная, беспилотная, двухместная. Адаптация под эти версии будет с минимальными изменениями", - сообщил Слюсарь. По его словам, серийный самолет будет предложен заказчикам в 2026 году.

Глава ОАК выразил надежду, что новый легкий истребитель и его беспилотная версия заинтересуют ВКС РФ. Он подчеркнул, что самолет - инициативная разработка, и в настоящее время идут переговоры с военным ведомством как с потенциальным заказчиком.