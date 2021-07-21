Сайт Минобороны открыл раздел, посвященный Главному военно-морскому параду

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ запустило на своем сайте специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.

"Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и на Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия", - сказали в министерстве.

По данным Минобороны, всего в Главном военно-морском параде будет задействовано более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, в числе которых ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий".

"Впервые в Главном военно-морском параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Также в линии статического показа в Кронштадте примут участие атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь", - сообщили в военном ведомстве. Также среди надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов", будут задействованы корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль "Полтава", воссозданный на исторической верфи.

В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Парады в других городах

Кроме того, в новом разделе на сайте Минобороны России будет представлена информация о проведении 25 июля военно-морских парадов в базах ВМФ России.

"Раздел представлен на русском и английском языках и оптимизирован для удобства доступа с мобильных устройств", - добавили в военном ведомстве.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге в День ВМФ 25 июля в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия). Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала.