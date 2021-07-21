Модернизированная система ПРО Москвы удвоит показатели надежности обороны

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Система А-135М стратегической противоракетной обороны Москвы в результате модернизации вдвое улучшит характеристики по дальности обнаружения и поражения целей. Об этом сообщил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин.

"…Система А-135М стратегической ПРО Москвы. Завершается ее модернизация - в два раза будут увеличены ее тактико-технические характеристики по дальности и качеству обнаружения и сопровождения баллистических ракет, по непрерывной продолжительности работы системы, по надежности и, самое главное, по дальности поражения назначенных целей", - сказал Демин в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в среду.

Он уточнил, что на оснащении войск 1-й армии ПВО и ПРО (особого назначения) стоят две уникальные системы. Первая - это система С-50М ПВО Москвы, в основе которой современные автоматизированные комплексы "Байкал-1", "Универсал-1", а также зенитные ракетные системы С-400, С-300ПМ2, "Панцирь-С". Вторая - система А-135М стратегической ПРО Москвы.

Командующий отметил, что 1-я армия ПВО-ПРО прикрывает столицу как от ударов самолетов, крылатых ракет, так и от ударов боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника, то есть от всех существующих средств воздушно-космического нападения.