ОДК планирует создать гибридный двигатель морского назначения

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") ведет разработку гибридной силовой установки (ГСУ), предназначенной для различных судов. Об этом ТАСС в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщили в ОДК.

"Одной из целей текущей научно-исследовательской работы является создание демонстратора ГСУ морского применения мощностью 200-250 кВт", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ОДК, потенциальными объектами применения создаваемого демонстратора могут быть скоростные маломерные суда различного назначения, в том числе разъездные, спасательные и патрульные суда. "Кроме того, полученный научно-технический задел будет использован для создания ГСУ судов большей размерности", - добавили в ОДК.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в период с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.