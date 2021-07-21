Ростех планирует создать линейку авиабомб различного назначения на основе "Дрели"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" планирует создать линейку авиабомб различного назначения на основе планирующей авиабомбы "Дрель". Об этом заявил в интервью ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 исполнительный директор концерна Александр Кочкин.

"Уникальной характеристикой изделия является его коэффициент полезной нагрузки (отношение массы полезной нагрузки к массе изделия) - у "Дрели" он самый большой по сравнению с другими боеприпасами. "Дрель" - это базовый образец. На его основе путем небольших доработок будет разработана целая линейка изделий различного назначения", - сказал он.

По словам Кочкина, планирующая бомбовая кассета "Дрель" содержит субэлементы, которые выполнены по принципу высокоточного оружия. В настоящее время боеприпас находится на этапе завершения государственных испытаний.

"Вопрос о том, в состав вооружения каких боевых самолетов будет входить изделие, решится после государственных испытаний при принятии изделия на вооружение. И тогда, примерно с начала 2023 года, сможем организовать его серийное производство", - уточнил он.

Планирующая авиабомба "Дрель" разработана НПО "Базальт" (входит в "Техмаш"). Предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. О создании новой авиабомбы было впервые заявлено в 2016 году. Планируется, что ее будет практически невозможно распознать на радарах.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.