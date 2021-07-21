ОДК установит гибридный двигатель на беспилотники двойного назначения

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") установит новейшую гибридную силовую установку (ГСУ) на беспилотные летательные аппараты (БЛА) двойного назначения. Об этом в интервью ТАСС в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщили в ОДК.

"В настоящий момент определяется летательный аппарат, на который будет устанавливаться ГСУ, рассматриваются несколько типов БЛА двойного применения", - проинформировали в ОДК, добавив, что опытно-конструкторская работа по созданию ГСУ запланирована на 2024-2028 годы.

Как сообщили в ОДК, новая ГСУ будет также устанавливаться на широкий круг летательных аппаратов. "ГСУ будет предназначена для применения в составе легких винтокрылых машин, самолетов местных воздушных линий, аэротакси и перспективных беспилотных летательных аппаратов различного назначения", - отметили в ОДК.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в период с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.