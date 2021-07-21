Корабли ВМС Вьетнама примут участие в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Корабли Военно-морских сил Республики Вьетнам 25 июля примут участие в праздновании Дня военно-морского флота во Владивостоке - два ракетных фрегата займут почетное место в парадном строю кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в бухте Золотой Рог, сообщила пресс-служба флота.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"Два ракетных фрегата Военно-морских сил Республики Вьетнам примут участие в праздновании Дня военно-морского флота во Владивостоке. Боевые корабли "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг" займут почетные гостевые места в парадном строю кораблей ТОФ, который формируется в бухте Золотой Рог", - сообщила пресс-служба.

Парад кораблей во Владивостоке в честь Дня ВМФ состоится 25 июля, в торжествах будет задействовано пять боевых кораблей ТОФ. В бухте Золотой Рог завершается формирование парадного строя. Первым кораблем, занявшим свое место в строю, стал корвет "Совершенный". Далее парадный строй заняли флагман Тихоокеанского флота - Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", малый противолодочный корабль "Советская Гавань" и подводная лодка "Усть-Камчатск".