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Российскую военную базу в Таджикистане усилят модернизированными БМП-2М

Мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты до конца июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Российская военная база в Таджикистане до конца июля получит 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, сообщил журналистам в среду командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

"До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", - сказал он.

В пресс-службе округа уточнили, что боевые машины предназначены для замены устаревших в мотострелковых подразделениях.

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