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МАКС-2021
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Россия настроена поставить Индонезии истребители Су-35

По словам пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерии Решетниковой, в Москве рассматривают Джакарту как одного из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Россия твердо намерена поставить Индонезии партию многоцелевых боевых самолетов Су-35 несмотря на давление, которое оказывается на эту страну. Об этом ТАСС в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

"Проект поставки Джакарте 11 многофункциональных истребителей Су-35 с самого начала привлекал пристальное внимание мирового сообщества. Не удивительно, что после его подписания индонезийская сторона столкнулась с активным давлением со стороны представителей отдельных стран. Джакарте на всевозможных уровнях настоятельно "рекомендовали" отказаться от проекта. Однако с уверенностью заявляем, что российская сторона настроена реализовать данный контракт", - сказала Решетникова.

По ее словам, в России рассматривают Индонезию как одного из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале 2018 года, однако к настоящему моменту его реализация не началась.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Теги
ИндонезияРоссияМАКС-2021
МАКС-2021
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