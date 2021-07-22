Камовское будущее. Чего ожидать от нового вертолета Ка-62

Среди новейших образцов авиатехники на МАКС-2021 — многоцелевой вертолет среднего класса Ка-62. Машину разработки конструкторского бюро "Камов" можно увидеть как на статической экспозиции, так и в летной программе авиасалона. Кроме того, в рамках МАКС-2021 был подписан первый контракт на данную машину — стартовым заказчиком партии из трех машин стала компания "Газпромбанк Лизинг".​​​​​​​

' Юрий Смитюк/Роман Азанов/ТАСС'

Первый испытательный полет Ка-62 совершил не так давно — 25 мая 2017 года на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). С тех пор машина проходит летные испытания, которые должны завершиться осенью 2021 года. В число основных сфер его применения входят перевозка пассажиров и транспортировка грузов, спасательные, медицинские и патрульные операции. Ка-62 может получить офшорную версию, а также использоваться в Арктике. Конструкторы заявляют, что проект задумывался для того, чтобы "создать новую многопрофильную, многофункциональную машину и заполнить пустующую нишу отечественных средних вертолетов". Ожидается, что новый вертолет станет достойным дополнением к гражданским версиям заслуженного и самого массового в мире вертолета Ми-8/17. Накануне МАКС-2021 журналисты ТАСС побывали на авиационном заводе в Арсеньеве, где был изготовлен и проходит летные испытания вертолет Ка-62 и где уже налаживается его серийный выпуск.

Этот вертолет, как это традиционно бывает в камовской школе, опередил свое время и имеет свои уникальные особенности и преимущества по многим параметрам Андрей Семенов первый заместитель управляющего директора — технический директор Арсеньевской авиакомпании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина

Долгая дорога в небо История новой винтокрылой машины ведется с конца 1980-х годов, когда вертолет Ми-4 для грузоперевозок массой около 2 т устарел и ниша осталась пустой. В начале 90-х ОКБ Камова приступило к разработке нового армейского вертолета под маркировкой В-60, впоследствии получившего название Ка-60. Для увеличения скорости полета камовцы впервые взамен традиционной для них соосной схемы применили рулевой винт, который был выполнен в закрытом кольцевом канале.

Однако в 2010 году Министерство обороны приняло решение приостановить проект, и часть разведывательно-боевых функций Ка-60 отдали модели Ка-52 (известен как "Аллигатор"). Ставку было решено сделать на гражданскую версию этого вертолета — Ка-62. Летчик-испытатель 1-го класса Наиль Азин летал на всех камовских машинах. На Ка-62 — с первых полетов. Общий налет — более трех тысяч часов, из них около двух тысяч — испытательные. "На Ка-62 — даже затрудняюсь ответить, часов двести есть, — признается он. — Во второй половине 2020 года началась очень интенсивная работа и полеты. Ка-62 — машина нового поколения, внутри все совершенно новое, осталось очень мало общего с Ка-60, разве что внешний вид схожий".

Проект Ка-60 был приостановлен, однако в стратегии холдинга "Вертолеты России" предусмотрена совместная работа с Министерством обороны РФ по решению вопроса импортозамещения компонентов вертолета Ка-62. Совместно мы обсуждаем те миссии, которые он должен выполнять. Поэтому в перспективе он может быть использован в интересах Минобороны РФ Андрей Семенов первый заместитель управляющего директора — технический директор Арсеньевской авиакомпании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина

В 2010 году холдинг "Вертолеты России" возобновил проект в гражданском исполнении — Ка-62 хоть и сохранил ряд конструктивных особенностей от предшественника, но все же претерпел немало изменений. Грузоподъемность увеличилась до 2 т в кабине и 2,5 т на подвеске, в качестве двигателей стали использоваться французские Ardiden 3G мощностью 1680 л.с. Лопастей несущего винта стало пять — на одну больше, чем в Ка-60. Также на Ка-62 реализован принцип "стеклянной кабины", когда вся важная информация и показания приборов выводятся на экраны.

Справка Летно-технические характеристики Ка-62 Максимальная взлетная масса — 6800 кг. Дальность полета — 720 км. Практический потолок — 6100 м. Максимальная скорость — 310 км/ч. Крейсерская скорость — 290 км/ч. Экипаж — 2 чел. Пассажировместимость — 15 чел. Продолжение

Активная стадия реализации проекта началась в 2012 году с презентации макета вертолета обновленной конструкции на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Москве. В конце мая 2017 года Ка-62 совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиакомпании.

Описание Первый опытный образец вертолета Ка-62 во время полета на испытательной станции Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина, 2017 год © Пресс-служба "Вертолеты России"/ТАСС

​​​​​​​Серийное производство планировалось начать еще в 2020 году, однако при проведении предварительных испытаний на определенных скоростях возникла динамическая неустойчивость вертолета. "В результате необходимо было произвести существенную доработку вертолета — перенести часть оперения с киля на хвостовую балку. Это решение оказалось эффективным, и вертолет был динамически доведен до требуемых техническим заданием параметров", — рассказал ТАСС Дмитрий Бездетко, директор проекта Ка-62 Арсеньевской авиакомпании "Прогресс". По его словам, в ходе испытаний на этом вертолете удалось достичь скорости 315–316 км/ч. "На доработку оперения, которое обеспечило уверенное достижение такой скорости, ушло четыре месяца — от получения проекта конструкторской документации до испытаний. Были изготовлены новые детали, произведена технологическая отработка, машина была доработана и введена в строй", — объяснил он.

В рамках опытно-конструкторских работ "Прогрессом" было изготовлено пять фюзеляжей Ка-62, из них три являются летными. Один (опытный образец №2) находится на предприятии, другие (№3 и №4) — на территории Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" в Подмосковье.

Описание Сборка вертолета Ка-62 в агрегатно-сборочном цехе Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина © Юрий Смитюк/ТАСС

"В настоящий момент проходят летные испытания, общее количество выполненных полетов — 210 из 365 запланированных. Лидерная машина №2 имеет 240 часов налета. Сертификационные заводские испытания планируется завершить в сентябре 2021 года, тогда же перейдем на программу СКИ (сертификационные контрольные испытания)", — сказал Бездетко. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы получить в 2021 году сертификат типа и сертификат изготовителя гражданской вертолетной техники", — заявил технический директор "Прогресса". Закален Приморьем Как рассказал в интервью ТАСС первый заместитель управляющего директора — технический директор Арсеньевской авиакомпании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина Андрей Семенов, Ка-62 имеет возможность автономного базирования и безангарного хранения. Также возможна эксплуатация с базовых аэродромов, нефтяных платформ, грунтовых площадок. Особенностью вертолета является и применение в конструкции полимерных композиционных материалов (ПКМ) — стеклопластиков, углепластиков, органопластиков, а также высокопрочных современных алюминиевых, титановых сплавов и стали. "Объем конструкций из ПКМ на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность, а также снижается расход топлива", — говорит Семенов, добавляя, что сейчас весь мир движется в этом направлении и "мы здесь не отстаем от мирового вертолетостроения".

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Конструкция Ка-62 рассчитана на применение в большом диапазоне климатических и географических условий при температурах от –50 до +45 °С. "В июле в Приморском крае на улице температура +32 в тени, а на солнце если повесить термометр, будет доходить до +50. Влажность порядка 80% — это считается нормой для летнего периода, зимой она, конечно, падает, — рассказывает Бездетко. — Зимой мы проводили испытания при –24, запускались при –30 с утра. То есть опробовали достаточно сложные температурные режимы". Таким образом, Ка-62 готовится и для экспорта по всему миру, и эксплуатации в самых сложных климатических условиях.

Еще одним преимуществом машины, по словам директора проекта, является впервые примененная в отечественном вертолетостроении схема с рулевым винтом в кольцевом канале. "Во-первых, это безопасность для персонала, для тех, кто обслуживает и эксплуатирует вертолет. Во-вторых, снижается шум, и винт в кольце улучшает управляемость, то есть создаваемый воздушный поток — более мощный, что позволяет лучше управлять вертолетом", — отмечает он. Начальник цеха деталей и агрегатов из композитных материалов "Прогресса" Иван Гришенко рассказал, как предприятие, известное производством знаменитых боевых вертолетов Ка-52, осваивает выпуск новой для себя гражданской техники. "Больше 60% фюзеляжа состоит из деталей из композитных материалов, и эти детали довольно объемные, большие. То есть буквально из шести больших панелей собирается фюзеляж вертолета. В Ка-52 детали в среднем размером метр на метр, а Ка-62 — это семь метров длиной и два с половиной шириной, — отмечает он. — То есть сборка быстрее и проще осуществляется, меньше сочленений. Это и прочность вертолету придает, и вес уменьшает".

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Что касается других нововведений при производстве Ка-62, то на заводе освоили новую оснастку. Если до сих пор работали на металлической (алюминиевой), то сейчас применяется композитная. "Вначале делается мастер-модель, полностью повторяющая контур вертолета. На нее выкладывается ткань, пропитывается методом инфузии, которая затем затвердевает. Мы ее сниманием, и получается такая "корка", на которой уже выкладываем основную деталь. Очень удобно при ремонте, и если конструктивно что-то поменялось — намного быстрее, легче и дешевле можно внести коррективы, — говорит Гришенко. — Этот же метод мы применили, когда осваивали производство деталей для вертолета Ми-171А3 (вертолет изготавливается совместно с Улан-Удэнским авиазаводом и Казанским вертолетным заводом — прим. ТАСС). Мы делаем боковые панели (двери, люки), фонарь кабины. Полностью композитные материалы, которые ни на Ка-52, ни на Ка-62 не применяются, технологии немного другие".

На МАКС-2021 Объединенная двигателестроительная корпорация представила двигатель-демонстратор ВК-1600В для вертолета Ка-62. По планам, на "ОДК-Климов" будет произведена переборка двигателя и к концу третьего квартала 2021 года двигатель будет готов к первым испытаниям. "Сейчас на этом вертолете ведется программа импортозамещения. В первую очередь предусматривается импортозамещение двигателей и трансмиссии. В планах есть оснащение вертолета Ка-62 двигателем ВК-1600В по завершении опытно-конструкторских работ и сертификации данного двигателя. Согласно плану, его сертификация завершится в течение трех лет", — говорит технический директор "Прогресса" Семенов. "Удалось победить вибрацию" "В любых испытаниях есть свои сложности, я бы больше тревожился, если бы их не было, значит, они где-то там сидят и вылезут позже, — говорит летчик Азин. — На испытаниях мы доходили до 315 км/ч. Что касается максимальной высоты на сегодняшний день — это 2400 м, но очевидно, она будет увеличиваться в дальнейшем". По его словам, машина нормально себя ведет на такой высоте и не требует кислородного оборудования для экипажа. "Недаром говорят, что несущая система — сердце вертолета, туда уходит большая часть затрат на разработку и испытания, и это проявляется на всех высотах и на всех скоростях", — добавляет он. "За время, что работали с Ка-60, мы не сумели устранить высокочастотные вибрации, крайне неприятно ощущающиеся в кабине, — рассказывает летчик. — На Ка-62 сделали новый несущий винт, рулевой винт в кольце сделан по-другому, существенно отличается от того, что был на Ка-60. То, что нам удалось победить вибрацию, хорошо не только в плане комфорта. Вибрации связаны с ресурсом агрегатов, это сразу вылезает на стоимости летного часа".

Описание Сборка рулевого винта в кольце вертолета Ка-62 © Юрий Смитюк/ТАСС

Вертолет Ка-62 спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов. "Обеспечены полет и посадка с одним работающим двигателем. Безопасность пилота и пассажиров на случай грубой посадки гарантируется комплексом мер, в том числе энергопоглощающей конструкцией шасси и кресел. Рулевой винт в кольце защищен от случайных повреждений. Машина оснащена эффективными противообледенительной и противопожарной системами", — говорит технический директор "Прогресса". По данным разработчиков, на Ка-62 установлена система управления общевертолетным оборудованием нового поколения с целью обеспечения выполнения полетов в простых и сложных метеоусловиях и построения автоматического маневра захода на посадку, а также обеспечения связи, навигации и передачи данных. Привлекательность и перспективы По словам Семенова, Ка-62 привлекателен для эксплуатантов в первую очередь своими габаритами, грузоэффективностью, скоростью и экономичностью. "На местных авиалиниях, как показывает практика, большая часть заказов приходится на перевозку до 15 пассажиров или грузов массой до 2 т. Ка-62 идеально подходит для этих задачи — он не будет возить "воздух", что положительно скажется на рентабельности эксплуатации". Технический директор "Прогресса" также подчеркивает, что Ка-62 дешевле зарубежных аналогов, а его практическая дальность полета делает данный вертолет привлекательным для региональной авиации.

Если мы посмотрим на карту нашей родины, то у нас есть развитая сеть автомобильных дорог лишь в западной ее части, но на Крайнем Севере и Дальнем Востоке тоже живут люди, там есть необходимость осуществлять медицинские перевозки, доставку грузов и перевозить людей. И вот здесь как раз все преимущества нашего Ка-62 приходятся как никогда кстати. Он занимает уникальную нишу, которая до этого пустовала, — вертолеты такого класса просто не производились в нашей стране со времен советского Ми-4 Андрей Семенов первый заместитель управляющего директора — технический директор Арсеньевской авиакомпании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина

"На сегодняшний день у нас имеется договоренность с администрацией Приморского края. Первые серийные вертолеты планируется передать для нужд внутрикраевой авиации для санитарных маршрутов, перевозок Приморья, — говорит Семенов. — В Ка-62 можно разместить двух лежачих больных вместе с медперсоналом в изолированном от кабины экипажа салоне, что очень важно при работе с инфекционными заболеваниями".

Также, по его словам, Ка-62 удобен для дальневосточных маршрутов по отдаленным населенным пунктам на севере региона, с учетом того, что в Приморье уже есть летные базы и пункт переподготовки летчиков на современных тренажерах. "Ка-62 очень нужен и для Дальнего Востока, и для всей страны. У нас огромные расстояния, не все населенные пункты можно оснастить аэропортами", — говорит технический директор "Прогресса".

Если вы видели, как он летает, то могли обратить внимание, как легко, изящно и непринужденно он набирает высоту, как быстро разгоняется и как изящно он маневрирует на фигурах пилотажа, которые задает ему летчик. Поэтому здесь целый ряд характеристик, которыми мы можем гордиться и которые уже проверены на программах испытаний Андрей Семенов первый заместитель управляющего директора — технический директор Арсеньевской авиакомпании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина

"Впереди много работы, всегда есть что улучшить. Но я считаю, что на данном этапе машина вполне состоялась, до серийного состояния мы ее уже практически довели", — признается летчик-испытатель Наиль Азин.

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