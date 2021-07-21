Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей. Об этом сообщила в среду руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу напоминает, что в городе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка в отношении новой коронавирусной инфекции. <…> С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля этого года <…> присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен", - сказала Башкетова в видеообращении, которое распространила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Парад будет транслироваться по телевидению, сказала Башкетова.

Руководитель управления отметила, что показатели заболеваемости в городе остаются на высоком уровне: ежедневно заболевают около 2 тыс. человек, часть из которых болеет в тяжелой форме. "Наиболее восприимчивыми группами населения к новой коронавирусной инфекции становятся люди молодого возраста от 18 до 49 лет, активно участвующие в жизни города", - добавила она. Башкетова подчеркнула, что целью ограничений является снижение риска заражения людей во время мероприятия. Она попросила горожан с пониманием отнестись к таким вынужденным мерам.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля. В нем примут участие свыше 50 кораблей, в том числе из Индии, Ирана и Пакистана, и более 4 тыс. военнослужащих. Парады в честь праздника пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.