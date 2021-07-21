Глава ОАК выступил за вывод украинских самолетов "Ан" из эксплуатации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. России следует отказаться от украинских самолетов марки "Ан", заменить их в дальнейшем сможет Ил-114-300. Об этом заявил в среду глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках авиасалона МАКС-2021.

"Машина должна прийти на замену всему "антоновскому" семейству, которое достаточно интенсивно уходит. Последние аварии и катастрофы <...> подчеркивают, что, конечно, эти самолеты уже нужно из эксплуатации выводить, особенно в условиях разрыва не только военно-технического, но и экономического сотрудничества с Украиной, которая является производителем и разработчиком этих самолетов", - сказал он.

Разработчиком самолетов марки "Ан" является украинская авиастроительная компания "Антонов", входящая в структуру государственного концерна (ГК) "Укроборонпром". До 2014 года предприятие тесно сотрудничало с российскими авиапроизводителями, но после смены власти на Украине были приостановлены отгрузки в РФ украинских товаров военного и двойного назначения, произошел практически полный разрыв связей между украинской и российской промышленностью, в том числе в области авиастроения. В настоящее время "Антонов" планирует полностью отказаться от комплектующих российского производства.