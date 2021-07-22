Россия ожидает решения Индии о закупке вертолетов Ка-31

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Россия ожидает решения Вооруженных сил Индии о закупке вертолетов радиолокационного дозора Ка-31. Об этом ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 сообщил директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Предложения на поставку вертолетов Ка-31 были направлены нашим индийским партнерам в 2020 году. В настоящее время ожидаем решения о проведении контрактных переговоров", - сказал он.

Индия является одним из крупнейших операторов вертолетов радиолокационного дозора Ка-31.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.