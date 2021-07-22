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МАКС-2021

Модернизация индийских истребителей МиГ-29 завершится в 2022 году

Модернизация боевых самолетов МиГ-29 выполняется с применением ряда российских комплектующих, в том числе радиоэлектроники и систем вооружения

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Модернизация истребителей МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Индии до уровня МиГ-29UPG завершится в 2022 году. Об этом ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Модернизацию всех индийских истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG по действующему контракту планируется завершить в 2022 году", - сказал он.

Ранее сообщалось, что до уровня МиГ-29UPG будет модернизировано порядка 60 истребителей МиГ-29 ВВС Индии. Модернизация боевых самолетов МиГ-29 выполняется с применением ряда российских комплектующих, в том числе радиоэлектроники и систем вооружения.

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Теги
ИндияРоссияМАКС-2021
МАКС-2021
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