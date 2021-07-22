Вертолет Ка-62 в будущем может получить военную модификацию

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Средний многоцелевой вертолет Ка-62 в перспективе может быть использован в интересах Минобороны РФ и получить военную модификацию. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель управляющего директора - технический директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в состав холдинга "Вертолеты России" Ростеха) Андрей Семенов.

"В стратегии холдинга "Вертолеты России" предусмотрена совместная работа с Министерством обороны РФ по решению вопроса импортозамещения компонентов вертолета Ка-62. Совместно мы обсуждаем те миссии, которые он должен выполнять. Поэтому в перспективе он может быть использован в интересах МО РФ", - сказал собеседник агентства.

Ка-62 - средний многоцелевой вертолет. Первый испытательный полет совершил в конце мая 2017 года. Может использоваться для перевозки пассажиров, в спасательных операциях и при работе в нефтегазовой области. Вертолет может применяться в максимально широком диапазоне климатических и географических условий, при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов, а также отличается высокой крейсерской скоростью - 290 км/ч.

На авиасалоне МАКС-2021 холдинг "Вертолеты России" подписал первый контракт о поставке трех Ка-62 Приморскому краю. Машины предполагается передать в 2022 году.