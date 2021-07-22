Летные испытания вертолета Ка-62 завершатся в сентябре

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сертификационные заводские испытания новейшего среднего многоцелевого вертолета Ка-62 планируется завершить в сентябре этого года. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор проекта Ка-62 Арсеньевской авиакомпании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (в составе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") Дмитрий Бездетко.

"В настоящий момент проходят летные испытания, общее количество выполненных полетов - 210 из 365 запланированных. Лидерная машина № 2 имеет 240 часов налета. Сертификационные заводские испытания планируется завершить в сентябре 2021 года, тогда же перейдем на программу СКИ (сертификационные контрольные испытания - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Бездетко, на предприятии работают над тем, чтобы получить в 2021 году сертификат типа и сертификат изготовителя гражданской вертолетной техники.

Ка-62 - средний многоцелевой вертолет, в конце мая 2017 года совершил первый испытательный полет на площадке "Прогресса". В число основных сфер применения машины входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Вертолет может быть использован в максимально широком диапазоне климатических и географических условий при температурах от -50 до +50 градусов. Вертолет отличается высокой крейсерской скоростью - 290 км/ч.

На авиасалоне МАКС-2021, который проходит с 20 по 25 июля в Жуковском, холдинг "Вертолеты России" подписал первый контракт на поставку трех Ка-62 Приморскому краю. Машины предполагается передать в 2022 году.