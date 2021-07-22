Генеральная репетиция Главного военно-морского парада прошла в Петербурге и Кронштадте

По информации Министерства обороны РФ, в репетиции приняли участие более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ, свыше 4 тыс. военнослужащих.

Среди кораблей и подводных лодок, принимавших участии в репетиции на Неве, Финском заливе и Кронштадте, - ракетный крейсер "Маршал Устинов" большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир", атомные подводные ракетные крейсера "Вепрь" и "Орел", фрегат "Адмирал Касатонов", большие десантные корабли "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", корветы "Гремящий", "Стойкий" и другие.

Как отметили в Минобороны, отличительными сторонами репетиции являются высокая процентная составляющая кораблей и подводных лодок нового поколения, способных решать задачи в дальней океанской зоне, участие сразу семи атомных и неатомных подводных лодок, участие боевых кораблей ВМС Индии, Пакистана, Ирана, участие в параде копии парусного линейного корабля петровской эпохи "Полтава" и парусных судов Санкт-Петербургского яхт-клуба.

"Справились [с репетицией] очень хорошо. Сегодня очень тяжелые погодные условия - ветер, низкая облачность. Все справились, но по мерам безопасности мы тренировку, которая должна была пройти в Кронштадте, мы провели в Финском заливе, то есть не заводя корабли на узкий фарватер. Это нормально, мы сделали все в полном объеме", - рассказал журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля. В нем примут участие свыше 50 кораблей, в том числе из Индии, Ирана и Пакистана, и более 4 тыс. военнослужащих. Парады в честь праздника пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.