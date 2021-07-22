Российский Су-27 сопроводил многоцелевой истребитель ВВС Германии над Балтийским морем

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 поднимался в четверг для сопровождения германского многоцелевого истребителя FGR.4 "Тайфун" над Балтийским морем вблизи границ РФ. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (входит в Минобороны России).

Там уточнили, что 22 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Балтийского моря приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - отметили в НЦУО.

В центре подчеркнули, что российский летчик идентифицировал воздушную цель как многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - уточнили в центре, подчеркнув, что нарушения госграницы допущено не было.

В НЦУО добавили, что полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.