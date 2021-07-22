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Комплексы ПВО "Бук-М2Э" уничтожили четыре ракеты истребителей F-16 Израиля

Истребители ВВС Израиля выпустили восемь управляемых ракет по территории юго-восточнее Алеппо 19 июля
© ITAR-TASS, архив

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Комплексы "Бук-М2Э" сирийской армии уничтожили четыре управляемые ракеты, выпущенные двумя истребителями F-16 Израиля по сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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"22 июля с 01:11 до 01:19 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам в провинции Хомс. Все четыре ракеты были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства "Бук-М2Э", - сказал Кулить.

В понедельник, 19 июля, истребители ВВС Израиля выпустили восемь управляемых ракет по территории юго-восточнее Алеппо, семь из них были отражены комплексами российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2".

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