Катапультное кресло ПАК ДА получит парашют увеличенной площади

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Катапультное кресло, которое создается для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), будет оборудовано парашютом увеличенной площади. Об этом сообщил ТАСС на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

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"Сейчас создается парашют увеличенной площади, потому что когда идет парашютирование и приземление пилота большой массы не на уровне океана или нулевой отметки, а на 1000-1500 метров, скорость падения выше и площадь купола нужна больше", - отметил Поздняков.

По словам гендиректора предприятия, идет изготовление опытного образца парашюта. Еще одной особенностью кресла будет программа блока управления катапультированием, поскольку машина многоместная.

В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвержден и ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации. В мае 2020 года источники ТАСС сообщали, что началось изготовление первого опытного образца нового "стратега".

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.