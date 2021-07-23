Россия получила предварительный запрос Индии на поставку истребителей МиГ-29К/КУБ

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Россия получила запрос Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Об этом ТАСС в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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"Российской стороной получен от индийских партнеров предварительный запрос на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Направлены соответствующие предложения", - сказал он.

По его словам, Россия ожидает объявление тендера на модернизацию МиГ-29К/КУБ. "Также Россия начала консультации с Индией по программе модернизации парка самолетов МиГ-29К/ КУБ", - добавил глава ФСВТС.

МиГ-29К/КУБ - это многофункциональные истребители поколения 4++, предназначенные для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием в любых погодных условиях. Они способны развивать скорость более 2 тыс. км/ч и совершать полеты на расстояние до 1,5 тыс. км. Истребители МиГ-29К/КУБ являются основными палубными самолетами Военно-морских сил Индии.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.