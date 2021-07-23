Россия намерена поставить истребители Су-30СМ Казахстану и Белоруссии

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Россия намерена поставить военно-воздушным силам Белоруссии и Казахстана многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом ТАСС в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Дальнейшие поставки самолетов Су-30СМ в Белоруссию и Казахстан планируются", - сказал он.

Истребители Су-30СМ являются основой парка современной истребительной авиации ВВС Белоруссии и Казахстана.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1 500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.